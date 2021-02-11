國慶日暴動案4人囚51至56月　官形容「小型戰爭」示威者依賴警克制：若是真正戰爭誰勝誰敗沒懸念 (18:00)

前年10月1日國慶日，大批示威者在荃灣與警方對峙，3男1女否認暴動及縱火罪，法官早前裁決，除其中一男被認出是縱火者外，另外3人均以「伙同犯罪原則」及環境證供裁定罪成，各人今（5日）在區域法院被判囚4年3個月至4年8個月。法官形容當時是「小型戰爭」，但警方及示威者武力不對等，示威者只依賴部分市民默許和警方克制，稱「若是真正戰爭，誰勝誰敗根本沒有懸念」。
4名被告清潔工陳珩（40歲）、廚工陳金國（21歲）、電腦程式員李振文（27歲）、社工助理郭小琴（24歲）暴動罪成。陳珩另被控一項縱火罪。判刑完畢後，有被告家屬痛哭，另有旁聽者向被告大叫「加油」，李振文舉起拇指回應。
法官練錦鴻在判刑時指出，當日的暴動實為一場「小型戰爭」，雖然警方與示威者在法律權力、紀律訓練、裝備不對等，惟警方受法律約束，也有傳媒監察；反之示威者「爭取的是什麼、示的是什麼示威也不清楚」，僅依賴人數眾多、部分市民支持或默許，及警方執法時的忍讓克制，雙方軍力不成正比，「若是真正戰爭，誰勝誰敗根本沒有懸念」。
練官以4年6個月為量刑起點。首被告陳珩解釋將一幅橫額拉進火堆，只是表達對政權不滿，引起美國等國際媒體注意，無心傷人，練官不接納並指出縱火地方近民居，認為陳珩不顧他人安危，因此判他就兩罪囚4年8個月。
官：沒證據證明其中3被告角色 兩人「沒挑戰控方證據」獲減刑
至於另外3名被告，練官稱他們均以環境證供入罪，沒有實質證據證明3人在是次暴動中的角色，其中陳金國及李振文因沒挑戰控方證據，故獲額外減刑3個月，判刑4年3個月；郭小琴辯解好奇路過不被接納，只有良好品格獲減刑一個月，判囚4年5個月。
其他報道：蔡玉玲就721查冊案上訴 稱此刻放棄追求公義必悔恨終身