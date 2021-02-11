國慶日暴動案4人囚51至56月　官形容「小型戰爭」示威者依賴警克制：若是真正戰爭誰勝誰敗沒懸念 (18:00)

4名被告清潔工陳珩（40歲）、廚工陳金國（21歲）、電腦程式員李振文（27歲）、社工助理郭小琴（24歲）暴動罪成。陳珩另被控一項縱火罪。判刑完畢後，有被告家屬痛哭，另有旁聽者向被告大叫「加油」，李振文舉起拇指回應。

法官練錦鴻在判刑時指出，當日的暴動實為一場「小型戰爭」，雖然警方與示威者在法律權力、紀律訓練、裝備不對等，惟警方受法律約束，也有傳媒監察；反之示威者「爭取的是什麼、示的是什麼示威也不清楚」，僅依賴人數眾多、部分市民支持或默許，及警方執法時的忍讓克制，雙方軍力不成正比，「若是真正戰爭，誰勝誰敗根本沒有懸念」。

練官以4年6個月為量刑起點。首被告陳珩解釋將一幅橫額拉進火堆，只是表達對政權不滿，引起美國等國際媒體注意，無心傷人，練官不接納並指出縱火地方近民居，認為陳珩不顧他人安危，因此判他就兩罪囚4年8個月。

官：沒證據證明其中3被告角色 兩人「沒挑戰控方證據」獲減刑

至於另外3名被告，練官稱他們均以環境證供入罪，沒有實質證據證明3人在是次暴動中的角色，其中陳金國及李振文因沒挑戰控方證據，故獲額外減刑3個月，判刑4年3個月；郭小琴辯解好奇路過不被接納，只有良好品格獲減刑一個月，判囚4年5個月。

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