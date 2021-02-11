林卓廷棄就7．21事件向鄧炳強索償　盼留612基金予有需要者　何俊仁：政府用權勢壓迫市民 (17:42)

林卓廷的代表說，林卓廷因民主派初選案還押「自由無期」，但強調「7．21是非曲直，公道自在人心」，他會繼續在其他相關的刑事案件抗辯到底，捍衛真相。

該案法律代表、民主黨前主席何俊仁表示，對終止民事訴訟感遺憾，但林卓廷身負約6至7宗案件，心力交瘁，亦有訟費壓力，加上代表警務處的律政司一方為了面子，在此案中用盡人力，聘用資深大律師，形容是政府利用當權者優勢壓迫市民，若繼續訴訟或要付上大筆訟費。

何俊仁透露此案已動用數十萬元，全數由612基金支付，並預計要支付律政司數以十萬計的訟費。他引述林卓廷稱這個公義太貴，將集中精力處理其他刑事案件。

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