沙田濾水廠保安涉斬死同僚　錄影會面稱記恨事主　「諗咗成晚點樣對付呢條友」 (16:45)

報稱保安員的章美德（現年60歲）被控於2018年8月5日，在香港謀殺吳崇禧（終年59歲）。警方在案發當日拘捕被告，同日與他進行錄影會面，被告當時稱自己只知道事主的姓氏，彼此「完全冇關係」。

被告表示，案發前3日，目睹事主關上大閘時「手忙腳亂」，遂上前幫忙，並向他說「識唔識搞，唔識搞你行開啦」。他同日發現事主填寫登記簿時錯誤使用紅筆，遂斥對方「有冇搞錯」及自行更正，形容自己當時「真係好嬲」。

被告說，至案發前兩日，看到事主用間尺「左敲右敲」後，將間尺收走不讓事主使用，「（間尺）雖然畀公眾用，但唔係畀人敲擊㗎大哥」。事主其後向他說「忍咗你成日啦」，以及要求「隻揪」。被告其後告知其他同事「唔好畀姓吳嘅人士接觸到（間尺）」，事主則用粗口責罵他。被告續說，當時將事件「記在心中」，回家後「諗咗成晚」，「諗點樣對付呢條友」。

被告稱，至案發當日，他發現事主簽到的時間太早，返回保安更亭後「忽然想教訓佢（事主）」，遂出拳擊打事主3次，事主當時眼角流血，並取出手機聲言報警。被告其後到儲物櫃取出斬柴刀，連續劈向事主3次，「諗住令佢受吓傷」，形容自己原打算劈向事主的肩膀，最終卻劈中頭部。

錄影會面期間，警方問及斬柴刀來源和用途，被告回應自己託人在內地購入斬柴刀後，再自行將刀帶返港，形容濾水廠山坡的樹「篤眼篤鼻」，打算用刀斬樹。他其後將刀帶返濾水廠收藏，「欣賞吓咋嘛」。

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