康怡花園N2座住戶檢疫　親友急送物資　區議員：居民知有變種病毒已有心理準備要隔離 (16:15)

不少住戶託親友轉送物資，林小姐為居於N2座的同事轉送Wi-Fi蛋，她稱，同事直至早上仍以為只是檢測，得知須隔離後感到突然及「踢晒腳」，同事亦暫時未知何時須離開，以及撤離至哪個檢疫中心。林小姐又質疑將全幢大廈居民送往檢疫的做法，認為居民在家隔離反而更安全。

鄧先生居康怡花園其他座數，其母及姊姊居於N2座。他早上得知大廈要撤離後，馬上由公司前去買杯麵、乾糧及上網卡，再轉交予她們，但暫仍未知何時需離開；他亦擔心變種病毒已在社區傳播，近期確診數字低，加上新冠疫苗接種計劃展開，或令部分人開始鬆懈。

當區區議員魏志豪稱，以往封區檢測大多於晚上至通宵進行，不少居民都查詢為何今次的做法不同，但亦有居民得知大廈出現變種病毒個案後，有心理準備要隔離檢疫，即使完成檢測都不能離開，因此不會一窩蜂下樓檢測；部分住戶亦不想將寵物交予漁護處。

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