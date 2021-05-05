中大二號橋暴動案　被告自辯稱感受衝突場面　示威者角度寫文內容虛構 (14:55)

鄧希雯供稱，因家中環境問題，當天清早便一如既往到中大的大學圖書館做功課，至下午約1時離開圖書館，到「女工合作小賣店」吃午飯時，她從社交媒體上看到二號橋有校方代表在場，遂起行到該處看看，在接近二號橋迴旋處途中，從他人手中接過一些物資，包括防毒面罩、眼罩、手套及手袖。

鄧希雯續稱，到達二號橋後，見到人群散開，於是走到前線站在一旁觀察，不久警方施放催淚彈，她便戴上別人給她的防毒面罩。她表示，由於從未經歷過如此場面，對她有很大衝擊，觸發她運用自己的「感官」感受環境，並專注在腦海中為場景尋找合適的詞彙及建構圖像，直到有人叫她離開，她才回過神，但隨即被捕。

鄧希雯表示，她被帶到警署後，曾問警方能否取回iPad做功課，但只獲一名男警和一名女警分別回應「仲做嚟做咩？」、「你休息下啦」。

在控方盤問下，鄧希雯稱她因事件而寫了兩篇文學創作，當中有以中大示威者角度出發所寫成的段落，但強調均屬虛構。控方就此質疑她是否連庭上證供也是虛構，鄧希雯否認。

4名被告依次為中大學生陳起行、理大學生李俊皓、IVE學生張俊浩及中大學生鄧希雯。陳起行、李俊皓均選擇不自辯，但傳召了品格證人作供；張俊浩則已自辯完畢，並傳召胞姊作供。

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