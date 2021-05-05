新冠肺炎｜港增6確診3屬本地感染　兩菲傭染變種病毒一曾打一針復必泰 (20:48)

【20:48更新】衛生防護中心晚上將居於鰂魚涌康怡花園N2座的菲傭，改列為「與本地個案有流行病學關連」的個案。

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【14:26】本地個案當中，居於鰂魚涌康怡花園N2座的46歲菲傭列為源頭不明個案。

本地感染個案：

個案11792：36歲女子，東涌靈糧堂秀德小學教師，4月28日最後上課，無病徵；為早前確診、帶有南非變種病毒株菲傭（個案11773）的僱主，以及同帶南非變種病毒株10個月大嬰兒（個案11774）的媽媽

個案11793：46歲菲傭，居於鰂魚涌康怡花園N2座，無病徵，與個案11797是朋友，4月18日打第一劑復必泰疫苗，未打第二針，驗出N501Y及E484K變種病毒株

個案11797：38歲菲傭，居於薄扶林豪峰，無病徵，為個案11793的朋友，驗出N501Y及E484K變種病毒株

3宗輸入個案均於4月27日乘RA409航班由尼泊爾來港，沒驗出帶有N501Y變種病毒株。該航班累計6人確診。

【12:57】消息稱，本港今增約6宗新型冠狀病毒確診個案。

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