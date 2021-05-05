「佔旺女村長」暴動罪成申上訴被駁回　稱錯誤決定棄上訴　上訴庭不接納 (13:02)

畢慧芬（25歲）今沒律師代表，自行在犯人欄內陳辭。案件由上訴庭法官彭偉昌、高院法官潘敏琦和彭寶琴審理。

畢慧芬表示，早前有人「畀啲文件我簽名」，她以為文件與繼續上訴有關，遂在有關文件簽署，「唔知自己放棄咗上訴」，惟彭偉昌引述畢慧芬的誓章指出，她未有表示有人強迫或慫恿她放棄上訴，只聲稱自己的決定有錯，加上受疾病影響，故希望推翻放棄上訴的決定。

至於刑期上訴許可方面，畢慧芬稱曾掘磚、掟磚和縱火，但當時並非主角，亦沒掟中警員。她形容自己為「特殊嘅小朋友」，目前因入獄與父母分開，將來不會繼續用暴力行為「滿足自己」，「經過呢一次，以後都唔敢」。

律政司一方回應，畢慧芬早於2019年12月提出上訴，至2020年6月才放棄定罪上訴，形容有關做法屬取捨和刻意的決定。律政司一方又稱，法官當時只就被告掘磚和縱火的行為量刑，「如果佢當時認掟磚，刑期不只如此。」

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