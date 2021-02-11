警司涉騙政府匯豐貸款600萬　押後月底區院答辯　據悉已償還款項 (12:31)

被告龍少泉（55歲），兩項控罪均發生於2016年9月29日至11月30日。首項控罪指稱，龍少泉在購屋貸款計劃申請中表示，將交付一個愉景灣空置單位，其時並無向庫務署長呈報，該物業已與KOSCHALKA Guenter及KOKSAL KOSCHALKA Zeynep Nilufer簽訂一份於2016年12月1日生效的租約，而該變動可能影響他領取公務員房屋福利的資格，涉意圖詐騙庫務署長，從而誘使署長向他發放一筆2,076,100元的購屋貸款。

另一項控罪指稱，龍少泉在樓宇按揭/樓宇「加按」申請中表示，涉案單位是供其父母居住，並將於交易完成時取得該空置單位，但沒有在提取貸款前通知匯豐銀行已簽訂上述租約，而該變動可能使有關申請表內提供的任何資料、陳述、聲明或詳情，變為不正確或失實，涉意圖詐騙匯豐銀行，從而誘使銀行向他發放一筆390萬元貸款。