懲教署拒胡志偉外出奔喪　可安排視像參與　何俊仁：出席喪禮潛逃風險極低 (17:35)

胡志偉團隊表示，胡志偉4月上旬得知父親病危後，礙於手續和時間，未能到醫院見父親最後一面，至今仍痛徹心扉。他作為獨子，向署方申請送父親最後一程，是人情與道理，請署方不要過分擔心。對於署方建議視像「瞻仰遺容」，胡志偉及其家人實在難以忍受對去世父親如此不敬，故拒絕有關安排。

何俊仁：懲教署做法「惡毒」

民主黨前主席何俊仁稱，懲教署做法「惡毒」，出席喪禮潛逃風險極低。民主黨主席羅健熙則表示，該黨會盡最大努力與懲教署溝通，希望署方重新考慮，讓胡志偉短暫外出送別父親。

懲教署稱，據《監獄規則》第17條，署方會考慮在囚者所犯罪行、保安風險、押解路線、地點安全等各項保安因素。署方近日留意到喪禮的日期、時間及地點較早時被社交媒體廣泛報道，網上亦有人號召喪禮當日到場支持。經保安評估後，為保障懲教人員、在囚者及公眾安全，署方決定不批准有關外出申請。

懲教署表示，近年署方致力發展智慧監獄，傳輸視像信息是其中一項主要發展範疇，決定應用有關科技，首次安排以視像方式參與喪禮，讓在囚者考慮。