強制檢測增35地點　包括23學校【附名單】 (09:05)

任何在以下所示指定日期身處相關地點的人，須於5月7日或之前接受檢測。

●涉及N501Y變種病毒株的源頭不明確診個案曾到訪的地方

灣仔軒尼詩道458-468號金聯商業中心13樓（4月21日）

灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓（4月21日）

荃灣安賢街11號天主教領報幼稚園（4月22日至5月3日）

荃灣荃威花園1期9A舖惠康（4月22日、4月24日、4月25日或5月2日）

荃灣荃景圍187號荃威花園E座天韻琴行（4月22日）

葵芳新都會廣場二期23樓2302-2303室葉氏兒童音樂實踐中心（4月24日）

荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城（只包括商場）（4月26日）

●涉及N501Y變種病毒株的初步確診個案曾到訪的地方

東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城（只包括商場）（4月10日至4月26日）

東涌文東路35號靈糧堂秀德小學（4月8日至5月4日）

●早前涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地確診個案曾到訪的地方

愉景灣D'Deck地下G04及1樓103 Zaks（4月11日）

東涌文東路51號諾富特東薈城酒店（4月10日至4月11日）

東涌東涌海濱路8號海堤灣畔地下S號舖Curry Lounge（4月10日）

●爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

指定日期為4月21日至5月4日

(1) 沙田禾輋邨協欣街11號基督教香港信義會禾輋信義學校

(2) 沙田安景街5號路德會梁鉅鏐小學

(3) 九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段九龍塘學校（小學部）

(4) 太古城太豐路地利亞（加拿大）學校

(5) 觀塘宜安街29號聖若翰天主教小學

(6) 新蒲崗彩虹道5號天主教伍華小學

(7) 葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園（葵涌）

(8) 天水圍天澤邨澤星樓地下大埔浸信會幼稚園天澤邨分校

(9) 屯門屯門市地段242號翠林花園第2層保良局易桂芳幼稚園

(10) 大埔紅林路1號滌濤山幼稚園校舍安基司國際幼兒園

(11) 沙田穗禾苑商場地下G38舖及1樓F38舖保良局吳多泰幼稚園

(12) 將軍澳廣明苑廣盈閣地下中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳）

(13) 沙田顯徑邨顯德樓A座及B座地下順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園

(14) 將軍澳唐俊街11號寶盈花園幼稚園大樓德寶英文幼稚園（將軍澳）/德寶國際幼兒學校（寶盈花園）

(15) 旺角弼街56號望覺基督教大樓地下、1樓及3樓中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園

(16) 九龍塘浸會大學道陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓3樓及4樓香港浸會大學附屬幼稚園

(17) 大角嘴柳樹街10號地下至3樓深培中英文幼稚園

(18) 紅磡德康街6號黃埔花園第11期地下G25號舖ABC Pathways International Kindergarten(Whampoa Garden)

(19) 將軍澳寶林邨寶仁樓保良局易澤峯幼稚園

(20) 紅磡黃埔花園第7期地下3B舖保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園

(21) 杏花邨盛泰路100號宣道會上書房中英文幼稚園

(22) 天水圍天耀邨耀澤樓地下A及B翼元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園

(23) 粉嶺沙頭角道3號粉嶺浸信會呂明才幼稚園