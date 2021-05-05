天氣｜天文台料今晚及明早有驟雨　隨後兩三日天晴炎熱 (16:30)

【12:40】中午12時40分，天文台錄得氣溫30.5度，相對濕度63%。本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴，下午炎熱，部分地區有煙霞。今晚漸轉多雲及有一兩陣驟雨。吹微風，晚上轉吹和緩至清勁偏東風。

【07:50】早上7時50分，天文台錄得氣溫24.8度，相對濕度86%。

廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好。同時，受低壓槽影響，廣東西部仍有驟雨。

預測今日大致天晴，稍後局部地區有驟雨。下午天氣炎熱，最高氣溫約30度。吹微風。展望本周後期及下周初部分時間有陽光及炎熱，但局部地區有驟雨。

（香港天文台）

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