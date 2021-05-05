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天氣｜天文台料今晚及明早有驟雨　隨後兩三日天晴炎熱 (16:30)

【16:30】本港今日（5日）風勢微弱，下午炎熱，多處地區氣溫上升至31度或以上。本港地區今晚及明日（6日）天氣預測，初時部分地區有煙霞，大致多雲。今晚及明早有幾陣驟雨，最低氣溫約24度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。吹微風，漸轉吹和緩偏東風，晚間離岸風勢清勁。展望隨後兩三日大致天晴及炎熱，局部地區有驟雨。

【12:40】中午12時40分，天文台錄得氣溫30.5度，相對濕度63%。本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴，下午炎熱，部分地區有煙霞。今晚漸轉多雲及有一兩陣驟雨。吹微風，晚上轉吹和緩至清勁偏東風。

【07:50】早上7時50分，天文台錄得氣溫24.8度，相對濕度86%。

廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好。同時，受低壓槽影響，廣東西部仍有驟雨。

預測今日大致天晴，稍後局部地區有驟雨。下午天氣炎熱，最高氣溫約30度。吹微風。展望本周後期及下周初部分時間有陽光及炎熱，但局部地區有驟雨。

香港天文台

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