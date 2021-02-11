帶變種新冠病毒印度男再揭曾赴東涌酒店愉景灣食肆　張竹君：如涉隱瞞不排除檢控 (23:50)

衛生署衛生防護中心早前公布，印度裔男子（個案11643）及女友人（個案11672）於4月11日曾到東涌海堤灣畔食肆Curry Lounge和東薈城商場；中心今晚更新資料，稱兩人於4月10日到Curry Lounge和東薈城名店倉，4月11日到諾富特東薈城酒店和愉景灣Zaks。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午在疫情記者會上表示，當局會追查印度裔男子早前未能說出行蹤的原因，現仍在檢視相關個案的行蹤。她稱，因現時距離4月11日已一段時間，即使現詢問當天行程都不容易回答，患者記憶有遺漏可以理解，希望他們不是因不合作而故意不說出行程。張竹君指出，若當局覺得患者有隱瞞，或有證據顯示患者是有心漏報行蹤，不排除採取法律行動檢控。

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