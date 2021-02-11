民建聯洪志傑提選舉呈請　質疑監票人被要求離開票站　票站主任：當時沒人要求留下 (23:15)

時任東區錦屏選區票站主任張偉祺在盤問下表示，過去曾5次擔任票站職員，其中3次為票站主任。涉案投票於當晚約10時半結束後，他曾着所有人「飲杯茶，一陣返」，當時沒人要求繼續留下；有職員期間提醒可讓監票人留下，他以「係咩」回應。至晚上11時多，有人在票站外聚集，指控張偉祺「唔畀佢哋留」。

李予信的監票人羅晉謙在盤問下表示，當晚投票結束後，他得悉自己「可以離開」票站，加上看到對手的人員離開，遂與另一名監票人離場。羅晉謙說，他當晚11時多返回票站，向票站職員表明身分後，便成功進入票站，當日沒看到或聽到票站主任要求其他監票人離開票站。呈請方其後向羅晉謙播放一段案發影片，當時有人指控票站主任將其他人趕離票站，羅晉謙確認該人為李予信的助選團成員。

同樣有出庭作供的李予信在盤問下表示，當晚與羅晉謙一同返回票站後，看到有人在票站外發生爭執，部分為李予信的支持者，但他不知道發生何事。聆訊明（5日）續。

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