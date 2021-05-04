地盤工涉持刀強姦分居妻子　恐嚇罪成囚兩年　因還押已逾兩年即時獲釋 (22:45)

30多歲地盤工人前年與分居妻子鬧離婚期間，涉趁妻子接送兒子上學時返回住所，待妻子回家後用索帶綁起並持刀強姦她。妻子下樓後隨即向保安求助，地盤工同日被捕，被控刑事恐嚇和強姦兩罪，案件早前在高等法院審理。陪審團今（4日）退庭商討6小時後，一致裁定被告強姦罪脫，大比數裁定刑事恐嚇罪成。法官表示，觀乎本案涉刑事恐嚇的案情，判被告入獄兩年，意味已還押兩年多的被告可即時獲釋。
化名H.C.W的被告被控於2019年3月15日，在屯門某單位威脅X會使她的人身遭受損害，意圖使X受驚。被告另被控同年4月9日在屯門某單位強姦X。
控方開案陳辭指出，被告與事主於2007年相識，翌年誕下一名兒子。他們至2010年註冊結婚，翌年再誕下另一名兒子。一家四口於2018年5月搬入案發單位居住，惟其後因育兒和金錢問題產生矛盾。其中一名兒子於2019年3月14日被診斷出專注力不足後，夫婦同日提及離婚，被告亦搬離涉案單位，惟他翌日一度返家，用剪刀指嚇事主。
事主至2019年4月4日入紙申請離婚，被告多次挽留。4日後，事主在被告詢問下，透過短訊確認自己翌日早上不用上班。被告翌日趁事主接送兒子上校車時返回住所，並待事主返家更衣時現身。他其後用索帶將事主的手綁在牀架上，同時持刀之下強姦她。被告同日另要求事主在facebook刪去「自由身」的描述，改稱「我決定同我老公喺返埋一齊」。
由於事主擔心被告有進一步行動，遂提議外出吃早餐，並待他們步出升降機後向保安求助。被告一度返回升降機離開，最終在保安室內被捕，並在警誡下稱「我以為X同意」。
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