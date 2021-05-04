新冠肺炎｜華大基因疑走漏確診個案　胡定旭：先陰後陽可能是「復陽」 (19:50)

華大基因早前被質疑因採樣過程馬虎「撩得唔好」，走漏新型冠狀病毒確診個案，香港大學微生物學系講座教授袁國勇，昨（3日）建議政府抽查陰性樣本的人體細胞數量。華大基因旗下華昇診斷中心董事長胡定旭今日（4日）接受民主黨前主席劉慧卿網台節目《議會內外》訪問，他表示實驗室會用「管家基因」（housekeeping gene）測量樣本細胞數目，數目過低樣本會被排除，需重新採樣，並強調先陰後陽的確診個案有可能是「復陽」，不能一概而論是採樣問題。
被問離開檢疫酒店富豪東方酒店後才確診、帶變種病毒的印度婦人，在酒店時是否由華大基因負責檢驗，胡定旭稱現時有兩間化驗所負責檢疫酒店檢測，暫時未有資料有關個案是否由華大負責。
就假陽性事件，胡定旭說暫未知何時向政府遞交最後報告，但歡迎政府委託第三方獨立機構審核報告，並透露華大亦正在找第三機構調查程序，又言面對錯誤應是「零容忍」。
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