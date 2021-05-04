新冠肺炎｜華大基因疑走漏確診個案　胡定旭：先陰後陽可能是「復陽」 (19:50)

被問離開檢疫酒店富豪東方酒店後才確診、帶變種病毒的印度婦人，在酒店時是否由華大基因負責檢驗，胡定旭稱現時有兩間化驗所負責檢疫酒店檢測，暫時未有資料有關個案是否由華大負責。

就假陽性事件，胡定旭說暫未知何時向政府遞交最後報告，但歡迎政府委託第三方獨立機構審核報告，並透露華大亦正在找第三機構調查程序，又言面對錯誤應是「零容忍」。

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