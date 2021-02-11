華懋慈善基金控龔如心遺產管理人違反責任　高院稱欠理據命剔除　質疑代表律師違專業守則或轉介律師會 (19:35)

原告為華懋慈善基金有限公司，被告為陳偉棠、黃德偉、莊日杰和劉子邦。陳偉棠、黃德偉和莊日杰為羅兵咸永道會計師事務所的合伙人，曾獲委任為龔如心遺產管理人，過去7年從遺產收取4.31億元管理費。劉子邦則為澳門安永會計師事務所的前合伙人。

華懋慈善基金早前質疑，基金時任主席龔仁心認識劉子邦後，與他達成「枱底協議」，即羅兵咸永道會計師事務所成為龔如心的遺產管理人後，龔仁心只需直接與劉子邦交涉，劉子邦會確保羅兵咸永道遵從基金會指示。基金又質疑，羅兵咸永道以通脹等藉口，挪用遺產管理費的10%，用作支付劉子邦的報酬。

代表被告的資深大律師石永泰申請剔除申索。他形容，羅兵咸永道作為四大會計師事務所之一，本案的指控存在固有不可能，又形容公司故意推高管理費屬天真的商業決定，做法不合邏輯。他批評基金的指控嚴重，卻缺乏實質證據。

代表基金的資深大律師文本立則表示，羅兵咸永道於2011年10月與劉子邦簽定顧問合約，劉子邦於2012至2015年間亦多次與羅兵咸永道開會，認為應在正式聆訊應探討他們當時開會商討的議題和內容。

惟法官林雲浩質疑，上述情況與被告挪用遺產管理費的指控有何關聯，形容基金的指控涉及不誠實行為，甚至可構成刑事罪行。