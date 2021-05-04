14歲智障童院舍墮斃　陪審團籲社署提高院舍最低人手要求 (19:15)

14歲中度智障及自閉症男生梁子駿，5年前在私營殘疾人院舍「康橋之家」墮樓身亡，其死因研訊今（4日）踏入最後一日。陪審團經商議後，以全數5票一致裁定梁子駿「死於意外」。陪審團裁決後，分別向社會福利署、康橋之家和勞工及福利局提出建議。
社會福利署：
．提高院舍的最低人手要求，列明員工於工作時間及離開院舍範圍的時間（社署規定助理員及護理員與院友比例為1比40）
．要求所有員工入職前須參加相關培訓及考核
．加強巡查以認證出勤紀錄的真確性
．限制發出豁免證明書的次數；在原有的警告信制度下，設立扣分制度，嚴重可停牌
．增加持牌人制度，持牌人須負法律責任
．設立小組處理院舍內懷疑虐待事件
康橋之家：
．院舍必須有閉路電視裝置，確保其運作正常及覆蓋所有公眾地方
．空置房間必須上鎖
．聘請專業技工檢查設施及維修
．確保所有員工已接受相關培訓
．確保員工有足夠休息
勞工及福利局：
．為殘疾人院舍員工提供入職前的基礎課程及考核
．向在職員工提供持續護理課程
．提供針對有特別需求的院友護理課程，如自閉症、過度活躍症、情緒處理及與病人溝通的技巧
．增加殘疾人院舍，包括學校連住宿
．增加對有特別需求院友的經濟資助，如本案死者梁子駿需要一對一照顧，則可增加資助聘請額外人手
死因裁判官最後感謝陪審團，認為是次的死因研訊非常有意義，並會代表香港市民將建議轉交有關部門。他又向梁子駿的母親致深切慰問，認為研訊在案發5年後才展開，警方調查進度對證人和家屬都不理想，希望日後能加快進度。裁判官稱明白梁子駿母親在等待期間的痛苦及壓力依然存在，希望研訊能令她對梁子駿的死釋懷，早日走出傷痛陰霾；又鼓勵她多參與社會活動，以過來人身分向同路人分享。