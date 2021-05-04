14歲智障童院舍墮斃　陪審團籲社署提高院舍最低人手要求 (19:15)

社會福利署：

．提高院舍的最低人手要求，列明員工於工作時間及離開院舍範圍的時間（社署規定助理員及護理員與院友比例為1比40）

．要求所有員工入職前須參加相關培訓及考核

．加強巡查以認證出勤紀錄的真確性

．限制發出豁免證明書的次數；在原有的警告信制度下，設立扣分制度，嚴重可停牌

．增加持牌人制度，持牌人須負法律責任

．設立小組處理院舍內懷疑虐待事件

康橋之家：

．院舍必須有閉路電視裝置，確保其運作正常及覆蓋所有公眾地方

．空置房間必須上鎖

．聘請專業技工檢查設施及維修

．確保所有員工已接受相關培訓

．確保員工有足夠休息

勞工及福利局：

．為殘疾人院舍員工提供入職前的基礎課程及考核

．向在職員工提供持續護理課程

．提供針對有特別需求的院友護理課程，如自閉症、過度活躍症、情緒處理及與病人溝通的技巧

．增加殘疾人院舍，包括學校連住宿

．增加對有特別需求院友的經濟資助，如本案死者梁子駿需要一對一照顧，則可增加資助聘請額外人手

死因裁判官最後感謝陪審團，認為是次的死因研訊非常有意義，並會代表香港市民將建議轉交有關部門。他又向梁子駿的母親致深切慰問，認為研訊在案發5年後才展開，警方調查進度對證人和家屬都不理想，希望日後能加快進度。裁判官稱明白梁子駿母親在等待期間的痛苦及壓力依然存在，希望研訊能令她對梁子駿的死釋懷，早日走出傷痛陰霾；又鼓勵她多參與社會活動，以過來人身分向同路人分享。

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