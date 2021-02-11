新冠肺炎｜4月4日抵港UK6395航班多一孕婦確診　累計59宗　張竹君：涉5類病毒 (18:17)

新增輸入個案：

．個案11788：34歲女子，5月2日坐GA876從印尼到港，在機場檢測呈陽性確診

．個案11789：28歲印度籍孕婦，為昨晚（3日）宣布的確診個案，4月4日乘搭UK6395航班從印度新德里飛抵香港，4月4日至25日期間於富豪東方酒店檢疫，4月25日返回尖沙嘴美園大廈居住。她於4月25日因腹痛到伊利沙伯醫院求診，沒病徵，當時新冠病毒檢測結果呈陰性；翌日在早期妊娠評估診所接受檢查，之後返家。她4月30日到社區檢測中心進行抵港後第26日的檢測，結果為「不確定」，經衛生防護中心化驗所檢測，結果為陽性個案並帶有N501Y變種病毒株。孕婦5月2日入伊院再檢測，結果呈初步陽性並帶有抗體。張竹君表示，染疫者由感染至有抗體需時約10天，估計患者在早前在印度已染疫，她的同住家人已送檢疫中心。尖沙嘴美園大廈全座住戶須撤離檢疫21日，現有77人送檢疫中心，當局正跟進餘下6個單位

．個案11790：40歲女子，4月25日坐GA876從印尼到港，酒店檢疫第7日樣本呈陽性確診

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