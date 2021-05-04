外傭團體聲明批「一人染疫、全體強檢」前所未有 (17:34)

政府要求全港外傭在本月9日或之前接受新型冠狀病毒強制檢測，並擬要求續約或來港外傭接種新冠疫苗，醫管局員工陣線與13個外傭團體今（4日）發表聯署聲明，表示全港外傭強檢會加劇族群社會矛盾，標籤外傭為變種病毒來源甚或傳播溫牀，又稱針對工作性質或種族「一人染疫、全體強檢」做法前所未有且缺乏客觀基礎，表明絕不同意香港政府帶頭歧視，欺壓社會上最弱勢一群，亦絕不能接受以外傭的工作生計作要脅，剝奪個人自由。