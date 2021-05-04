外傭團體聲明批「一人染疫、全體強檢」前所未有 (17:34)

政府要求全港外傭在本月9日或之前接受新型冠狀病毒強制檢測，並擬要求續約或來港外傭接種新冠疫苗，醫管局員工陣線與13個外傭團體今（4日）發表聯署聲明，表示全港外傭強檢會加劇族群社會矛盾，標籤外傭為變種病毒來源甚或傳播溫牀，又稱針對工作性質或種族「一人染疫、全體強檢」做法前所未有且缺乏客觀基礎，表明絕不同意香港政府帶頭歧視，欺壓社會上最弱勢一群，亦絕不能接受以外傭的工作生計作要脅，剝奪個人自由。
聲明強調，「防疫」並不是政府強迫無權勢者服從的藉口，更不是無限擴充政府權力的理由。聲明批評擬強制接種新冠疫苗等同利用生計「勒索」外傭，認為勞工及福利局長羅致光毫不忌諱地明言外傭可另謀高就，態度傲慢不堪。
特首林鄭月娥今早表示，要求外傭作新冠病毒檢測是因應此前有外傭帶有變種新型冠狀病毒，基於風險而強制檢測；至於擬強制接種疫苗，林鄭月娥稱已要求勞福局重新檢視安排。相關報道：林鄭月娥：擬要求外傭續約接種新冠疫苗未有定案
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