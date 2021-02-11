新冠肺炎｜港增4確診　荃威花園R座確診外傭帶變種病毒株　全幢住客須檢疫 (16:48)

可能本地個案（個案11791）：

．3月31日坐PR300從菲律賓抵港，同日至4月21日於香港灣仔帝盛酒店檢疫，4月21日與其外傭中介人前往入境事務大樓8樓取身分證，亦到銅鑼灣軒尼詩道金聯商業中心一間診所作身體檢查，翌日回僱主家荃威花園R座

．曾到荃威花園公園、惠康、荃威花園天韻琴行、荃灣天主教領報幼稚園、葵芳新都會廣場葉氏兒童音樂實踐中心、愉景新城，到過以上地點的市民須接受強制檢測，天主教領報幼稚園須停課

．患者於酒店檢疫時測試結果呈陰性，4月25日即第12日檢測結果呈陰性，因應全港外傭進行強檢，5月2日私家化驗所檢測結果呈「不確定」，經公共化驗所檢測為陽性，CT值非常高（即病毒量不高），其後採集鼻咽拭子樣本的結果為「不確定」，採集深喉唾液樣本結果為陽性

．今早屯門醫院採集的深喉唾液樣本陽性樣本，經衛生署化驗帶有「N501Y」變種病毒株。由於患者有外遊紀錄及確診帶有「N501Y」變種病毒株，加上入院後帶有抗體，不排除為輸入個案，但患者亦在社區逗留時間較長，當局有待調查及觀察是否屬本地個案

3宗新增輸入個案當中，包括一名帶有變種病毒的28歲印度籍，她乘搭的航班累計59人確診。該孕婦居於尖沙嘴美園大廈，大廈住客昨晚已被當局安排撤離檢疫。（詳見：4月4日抵港UK6395航班多一孕婦確診 累計59宗 張竹君：涉5類病毒）

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