新冠肺炎｜東涌現新冠變種病毒　海堤灣畔Curry Lounge暫停營業　清潔工稱東薈城商場廁所衛生惡劣 (17:13)

衛生防護中心昨（3日）公布，有3宗被驗出新型冠狀病毒變種病毒株的個案均曾於4月11日到訪東涌東薈城，其中兩人曾到過東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge。Curry Lounge今日（4日）沒有開放，貼上告示表示需要消毒。附近另一間餐廳Turkish Indian Cuisine and Bar職員Goy稱，自東涌爆疫後，有感大家懼怕到訪，客量大減七成。
在東涌北公園七人硬地足球場流動採樣站，今日下午一時許有大約十多人排隊輪候。半退休市民陳先生曾在4月11日到東薈城大食代進食，收到安心出行通知他需強檢，故前往檢測。他稱早前雖已接種兩劑科興疫苗，但仍感到憂慮，會避免前往該處。居住東涌迎東邨的陳女士稱因擔心疫情而自行前往檢測，她形容周末東薈城人多「啲嘢好似唔使錢咁」，說最近只敢在邨內買餸。
東薈城今日人流不多，一名不具名的廁所清潔工表示自己因血壓高未能接種科興疫苗，豈料東薈城爆出有新冠變種病毒，幸好檢測後結果呈陰性。她抱怨東涌未爆疫前常迫爆，其中又以東薈城商場廁所人流最多，曾有客人直接在地上如廁，非常惡心。她表示曾試過一日需為殘廁大清潔5次，但自東涌爆疫後，這幾天工作輕鬆不少。
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