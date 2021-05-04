21人涉助理大游繩者離開控妨礙司法公正　3人缺席聆訊遭發拘捕令 (15:09)

18名今出庭的被告為文員何英傑（35歲）、中六生林斌（20歲）、學生伍偉楠（22歲）、地盤工人冼宏俊（32歲）、秘書林施雅（32歲）、地盤工人梁卓鋒（23歲）、理財顧問陳俊鋒（20歲）、文員麥韜（25歲）、學生利文熙（20歲）、中六生黃筠喬（17歲）、商人張頌熙（41歲）、銀行經理梁穎欣（30歲）、網頁設計師劉淑華（26歲）、學生黃琪峰（22歲）、外賣員林鑫濤（21歲）、中六生卓琬宜（18歲）、項目經理黎靖言（24歲）和中五生陳宇晴（17歲）。另3名沒出庭的被告為無業的伍卓文（33歲）、從事物管理的黎敬暐（34歲）及客戶服務員曾瑞娜（32歲）。

本案涉7項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，每項控罪涉及3名被告。案件押後至6月21日再訊，以待控方準備轉介文件。被告獲准以2萬元現金、不准離港等條件保釋，大部分被告須宵禁。

據了解，控方指稱前年11月18日晚上，有人從理大對出的天橋游繩離開，附近有車輛接載游繩的人逃走，警方將7輛「接仔車」截停，拘捕車上司機及乘客30多人，其中21人為本案被告。控方稱，警方已呼籲公眾別進入理大，並宣布會拘捕從理大出來的人，但有人以不正當途徑離開，藉此逃避警方拘捕。

據悉，有3名被告是應屆文憑試考生，其中一男一女在通識科考試日被帶返警署扣查。

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