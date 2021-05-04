包圍示威現場拍照女　3人判囚10至15月　官斥自以為高尚挾善行惡 (13:21)

被告為廚師黃子隆（32歲）、註冊社工吳睿哲（24歲）及中學女教師蘇瑋善（26歲），3人被控於2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜南街交界，非法禁錮女子X及非法集結；黃子隆另被控非禮女子X。辯方為蘇瑋善求情時稱她曾為少數族裔義教，雖現已無法重執教鞭，但未有氣餒，還押時已完成編寫一本數學教科書。

法官練錦鴻在判刑時提及X的創傷報告，指出X腦海不時會閃過案發畫面、對人不信任、情緒長期低落及感絕望等，亦因事件染上酒癮。報告又指出，X被「起底」，令X難以找工作，在街上亦有人認出她並對她出言不遜；X因擔心被跟蹤而兩度搬家，現居於酒店。

練官引述辯方的書面求情指出，X當日被質疑後既沒解釋亦無離場，令人起疑。練官反駁，市民在公眾地方拍攝沒有犯法，X毋須解釋，亦無證據顯示X犯錯，儘管X的拍攝行為以及被質疑後的反應「看來不智」，亦非各被告犯案的理由，認為將事件責任諉過於X，法理及道德上均說不過去。

練官續說，即使吳睿哲及蘇瑋善稱當時只是協助，但「他們的善心抵不過他們對X的惡」，認為兩人與其他反修例事件中的人相似，均為「極度自我中心」，並稱他們即使「自以為多麼高尚、多麼無私」，也要對所作惡果負責，終判黃子隆共監禁15個月，吳睿哲監禁12個月，蘇瑋善因求情獲額外減刑至監禁10個月。