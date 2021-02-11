4月11日訪東薈城、海堤灣畔Curry Lounge者強制檢測　染變種新冠病毒菲傭、印度男同日分別到訪 (22:35)

衛生署衛生防護中心今晚（3日）表示，早前從迪拜抵港、首名將變種新型冠狀病毒帶入社區的29歲印度裔男子及其同住女友人，以及帶有變種病毒的菲傭，均曾於4月11日到訪東涌東薈城；其中印度裔男子與女友人同日曾光顧東涌海堤灣畔地下S號舖食肆Curry Lounge。當局表示，曾於4月11日於東薈城及Curry Lounge逗留的人，須強制檢測。