唐英年：西九管理局營運赤字少預期一半　開支減因M+博物館遲開幕　料2023年斷資金流 (21:01)

西九文化區管理局於2008年獲立法會批出216億元的一筆過撥款作發展，唐英年說，資金流錯配是管理局面對的最大的挑戰，料資金流至2023年將斷裂。唐英年表示，早知政府撥款並不足以興建所有區內文化藝術項目，當時制訂下「兩條腿走路」的財政策略：每建一個蝕錢的項目就建一個賺錢項目，以作平衡。不過他指出，其間高鐵工程影響西九文化區用地數年，導致無法建成地庫；至今多個要花錢的項目，包括戲曲中心、FREE SPACE、M+、故宮館等已陸續上馬，但「賺錢的一個都未上馬」，稱現時管理局「補緊個鑊，令錯配可改善」。

故宮館藏品全北京故宮借出 內地客若門票較貴「心理會不平衡」

立法會議員劉國勳問到，未來本地市民參觀M+及故宮文化博物館會否享有優惠。唐英年指出，M+可有此安排，但故宮館門票仍要研究，原因是故宮館的藏品全由北京故宮借出，認為如要對內地遊客門票收費較貴，「內地同胞心理會不平衡」、「14億人祖國同胞會鬧我地：借咁多嘢畀你仲要收貴我哋」。他稱，正在摸索如何取得適當的平衡，在增加收入同時，不會令遊客感到「我地掠佢」。

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