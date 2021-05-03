疑因爭執涉斬柴刀劈死同僚　沙田濾水廠保安員否認謀殺受審 (19:00)

被告章美德（現年60歲）報稱是保安員，控罪指稱他於2018年8月5日，在香港謀殺吳崇禧（終年59歲）。

控方案情指出，被告自2014年7月在沙田濾水廠上班，事主則於案發前5日、即8月1日才上班，兩人同為夜班保安員。案發當晚6時，兩人已回到濾水廠報到，而夜更保安工作應在晚上7時開始。

兩人在保安室先發生爭執，被告出拳襲擊事主的背、肚及右眼；事主即聲稱會報警，並確實兩度致電999報警，首次通話要求召救護車到場，之後被告離開保安室，走到更衣室的儲物櫃，取出一把斬柴刀，折返保安室。

事主其後再度致電999，999台電話接線生聽到一名男聲大喊道：「剁X死你，剁X死你為止」，此時被告斬向事主頭部一次、再斬其後頸2次。控方指稱，刀傷對事主的脊柱及椎動脈造成致命傷勢，令事主快速死亡。

被告於當晚6時18分報警，救護員在8分鐘後到場，惟已發現事主無生命迹象，一分鐘後宣告亡。

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