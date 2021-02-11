私家醫生涉非禮女下屬受審　事主考DSE不作供　母否認女兒主動拖被告手 (19:50)

私家診所五旬醫生涉於去年3月，在尖沙嘴海港城停車場及其私家車，摸診所護士胸部兩次等，被控兩項非禮罪，案件今（3日）在九龍城裁判法院開審。女事主因應考文憑試（DSE）而未有出庭作供，其母當日在案發後從女兒口中得悉事件，供稱被告曾拖女兒的手、掃她的背至臀部，又兩度摸她的左胸，辯方盤問時指稱，當日是女事主主動拖被告的手，母親反駁「冇可能，佢連爸爸隻手都唔會拖」。
被告關國安，被控於2020年3月14日在尖沙嘴海運大廈停車場及其私家車MB3819內猥褻侵犯女子X。
女事主的母親供稱，被告在大圍營辦一私家診所，女事主在該診所任職護士，曾因患上抑鬱而向心理學家求診。母親憶述起事主向她表示，案發當日被告稱要開解事主，故駕車接她到海港城吃午飯，下車時突然拖住事主的手，又用手掃她的背至臀部，事主見狀「彈開」。兩人用膳期間，被告向事主提出，出錢供讀她報考文憑試及護理課程，事主拒絕。
母親續稱，事主及被告飯後到停車場取車，事主登上私家車的後座，被告則站在門外隔着外衣摸事主的左胸，事主立即縮開，惟被告再將手伸入事主的裙底，再摸她的左胸達半分鐘，直至她面有難色才停止。事主回家後隨即告知母親，當晚報警。
辯方盤問事主母親時指稱，實情是事主主動提出要被告資助她讀書，母親否認，稱「就算阿爸阿媽冇錢，都唔需要被告你」，她又否認是與事主一同誣衊被告非禮。聆訊明（4日）續。