民建聯洪志傑提選舉呈請開審　稱目測區選投票人數不符官方統計 (16:45)

呈請人為洪志傑，答辯人為李予信及東區區議會選舉主任陳尚文。李予信在該次選舉獲3113票，以86票之差擊敗洪志傑。洪志傑其後提出選舉呈請，質疑其監票代理人當日目測的投票人數，部分時間與官方統計數字不符。至投票結束後，他和李予信的監票人亦被票站職員拒絕進入點票站。

洪志傑今出庭作供，他在盤問下表示，事前曾口頭提醒監票人蔡嘉獎留在票站，監察投票站轉為點票站的過程，形容「呢個時間好易出事，一定要有人喺到」。被問到有否確認監票人認識選舉指引的內容時，洪志傑回應稱其選舉團隊沒法律背景，只是志同道合，「但能力幾高冇得確認，冇得包生仔」。

洪志傑一方稱，當日選民只可乘電梯前往票站，他們自行目測，認為當晚9時半至10時半只有323人前往票站投票，與官方公布的455人有出入。答辯方指出，涉案票站上兩層均為停車場，質疑有選民可經由停車場前往票站投票。洪志傑認為有關說法不合理，質疑選民「何必多此一舉？」

被問能否排除選民經停車場往票站 洪志傑：唔係我責任

答辯方續問，洪志傑是否不能排除上述可能，他回應「排唔排除到唔係我責任……係政府取證，我只不過係卑微嘅候選人啫」。洪志傑另表示，他當日到同一個票站投票時，忘記是否有人指示他乘電梯到票站投票。

洪志傑與友人中午離開法庭時，其男友人一度用身體阻擋攝影記者離開升降機，問記者「去邊」，又稱「點知你哋有咩企圖」。記者其後在法庭外打算拍照時，他的女友人一度用手按下記者的手，阻止記者拍攝。

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