中大二號橋暴動案　IVE生自辯稱赴中大出席胞姊畢業禮　聞催淚煙感不適獲手套面罩 (15:08)

4名被告依次為中大學生陳起行、理大學生李俊皓、IVE學生張俊浩及中大學生鄧希雯。首、次被告均選擇不自辯，但傳召了品格證人作供。

第三被告張俊浩自辯稱，2019年他曾參與和平的反修例遊行，從沒參與過暴力衝突。案發當日他到達中大後才得悉畢業禮取消，他想既然來到中大，不如在校園先逛一逛。

張俊浩憶述，當時路上有聚集的黑衣人群，他好奇而尾隨他們，一直走到二號橋附近。當時警察和示威者的氣氛沒特別，他保持距離，在山坡上觀察，其後警察發射催淚彈，他往上離開但發現是死路。

正當他因催淚煙感刺眼和呼吸困難，一名女子上前查問他情況，並提議為他洗眼。女子扶他走下山坡，進入一所建築物，並給他戴上手套及防毒面罩。洗眼期間，有人大叫「有狗快啲走」，他與女子一同離開建築物，看到人群正逃跑，他跟着跑時不慎跌倒，隨即被警員制服。聆訊午續。

中大二號橋暴動案 相關報道：

警否認叫同袍勿打被制服女被告 (4月27日)

辯方片段顯示被告遭拉倒拖行 涉案警否認使用不當武力（4月23日）

辯方質疑警防線後非全是示威者 官斥問題無意義（4月22日）