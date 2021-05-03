龍翔官中教師遭釘牌　學生稱其教學持平中立　批教育局「搞文革」 (15:30)

局方在提交立法會的文件稱，其中一宗最新被DQ個案是一名官立中學教師在通識科教學上「持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料」，又稱教學內容包括尚在發展階段而未有定案的政治議題，欠缺理據。據了解，前年10月有匿名投訴稱龍翔官中一名教師教材涉及港獨議題。

龍翔官立中學中六生劉同學說，涉事教師是其中四、五通識科教師，對方曾在堂上提及反修例事件緣起，稱「代表香港變得冇乜自由」。他說，該老師曾講述六四事件，並展示相關相片，見到坦克車、傷者，劉同學認為「冇乜嘢」。他指出，該教師授課時提供不同角度觀點，讓學生自行思考。

劉同學說，從新聞報道才得知該教師遭人向當局投訴，學校沒向學生交代事件。他稱，該教師「好惜學生」，對其遭取消註冊感不值，批評當局「搞文革」。

該校另一中六生黃同學稱，涉事教師是其中五通識科老師，對方曾教六四事件，讓同學分析自己應該或不應做什麼。黃同學稱，教師上課中立，「教學不會牽涉不同『顏色』的事」。他又說，該教師不時播放片段助教學，片段主要來自港台《鏗鏘集》，教學受學生歡迎。

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