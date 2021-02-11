記協：新聞自由指數評價32.1分　8年來新低　八成半從業員認為政府帶頭打壓新聞自由 (14:01)

記協自2013年委託香港民意研究所進行「新聞自由指數調查」，分為公眾和新聞從業員部分，受訪者會被問10個與新聞自由相關的因素，如何評價其重要性，作為編制新聞自由指數的統計和加權基礎，指數以100為滿分。

香港民意研究所總監（研究及實作）彭嘉麗稱，公眾部分的訪問是於3月8日至12日以隨機電話訪問形式進行，成功訪問1023人；新聞從業員的調查部分是於2月16日至3月31日派發問卷，收回367份。結果顯示，公眾部分的新聞自由指數為42.6分，較2019年的41.9分略升，屬歷來第二低；新聞從業員的指數則為32.1分，創歷史新低，較2018年的40.9分，足足下跌近10分。

在公眾部分，分數回升主要來自是公眾認為記者採訪時所受的人身威脅有改善，以及在批評大財團時較無顧忌。不過，除了這兩個因素，其他因素包括傳媒的監察功效、有否足夠法例保障、傳媒的立場多元，公眾給予的評分均下跌。

在新聞從業員部分，記者亦認為採訪所受的人身威脅及批評大財團的顧忌兩方面有改善，但在批評特區政府和中央政府有顧忌的情況更普遍。此外，去年發生的五件大事，包括訂立《港區國安法》、蔡玉玲案、警方搜查壹傳媒大樓、警方修改傳媒代表定義、有線新聞大規模裁員，幾乎所有受訪記者均認為這些事件損害新聞自由。