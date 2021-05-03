中東籍學生向便衣警擲水樽竹枝　認暴動罪還押候判 (12:47)

中東籍學生鈕卓暉（案發時19歲）承認去年2月29日在旺角西洋菜南街近豉油街一帶參與暴動。案情指稱，肇事便衣警當晚身穿警察背心和頭盔，沿西洋菜南街追捕黑衣人。不久，街上有人謊稱警員掉了裝備，便衣警遂停下來檢查隨身物品，其他警員轉入洗衣街處理騷亂，便衣警隨即「落單」。人群向便衣警辱罵和拳打腳踢，他被搶去警察頭盔，一度擎槍自衛。

後來，多人包括被告追上肇事便衣警和投擲雜物。片段顯示，被告三度向便衣警投擲雜物，亦兩度從街上拾起竹枝，最後被制服和被捕。醫療報告顯示，便衣警的頭部和雙腿擦傷、左腳踝骨折，事後獲批23日病假。

被告警誡下承認，當晚有人叫「唔好畀個警察走！」，亦召集在場的人向便衣警擲雜物，被告遂「順勢」加入人群，投擲水樽和竹枝。被告被捕的位置附近有一支約1.7米長的竹枝，被告稱當時應該無擲中便衣警。

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