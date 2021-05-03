中東籍學生向便衣警擲水樽竹枝　認暴動罪還押候判 (12:47)

去年2月29日，市民在旺角紀念8．31太子站事件，其後演變成警民衝突。一名便衣警「落單」後，遭人群包圍施襲和追截約200米，事後腳踝骨折。中東籍青年涉向便衣警投擲水樽和竹枝，今（3日）於區域法院承認一項暴動罪，另一項襲警罪則留於法庭存檔。被告還押至本月24日判刑，以待索取背景報告。
中東籍學生鈕卓暉（案發時19歲）承認去年2月29日在旺角西洋菜南街近豉油街一帶參與暴動。案情指稱，肇事便衣警當晚身穿警察背心和頭盔，沿西洋菜南街追捕黑衣人。不久，街上有人謊稱警員掉了裝備，便衣警遂停下來檢查隨身物品，其他警員轉入洗衣街處理騷亂，便衣警隨即「落單」。人群向便衣警辱罵和拳打腳踢，他被搶去警察頭盔，一度擎槍自衛。
後來，多人包括被告追上肇事便衣警和投擲雜物。片段顯示，被告三度向便衣警投擲雜物，亦兩度從街上拾起竹枝，最後被制服和被捕。醫療報告顯示，便衣警的頭部和雙腿擦傷、左腳踝骨折，事後獲批23日病假。
被告警誡下承認，當晚有人叫「唔好畀個警察走！」，亦召集在場的人向便衣警擲雜物，被告遂「順勢」加入人群，投擲水樽和竹枝。被告被捕的位置附近有一支約1.7米長的竹枝，被告稱當時應該無擲中便衣警。
其他報道：林鄭月娥：一小撮醫護抹黑內地疫苗 本月提修例引入海外受訓醫生