林鄭月娥：一小撮醫護抹黑內地疫苗　本月提修例引入海外受訓醫生 (11:19)

醫管局研討大會去年因疫情停辦後，今日（3日）起一連兩天復辦。特首林鄭月娥在致辭時表示，感謝醫護抗疫，但對部分醫護將防疫措施政治化感失望，又稱有一小撮人抹黑內地新型冠狀病毒疫苗，打擊港府抗疫工作的努力。她亦說，本港兩間醫學院無法解決醫生短期問題，港府將於本月稍後提出修例，引入海外受訓港人醫生。
林鄭月娥出席開幕禮時致辭提到，本港至今經歷15個月疫情，知悉醫療系統的優點及缺點，形容醫管局抗疫工作做得好，每一名確診者都獲得適切的治療。
林鄭月娥稱，抗疫需要團結及合作，但部分醫護將防疫政策政治化，疫情在反中央、反政府的動盪中出現，社會其中一個痛苦經歷是假資訊帶來的破壞，批評一小撮人不理公共安全的威脅，扭曲全民檢測及抹黑內地疫苗，她稱港府會以透明度對抗假資訊，恢復社會信任。
她又提到，本港醫護人手短缺，尤其是專科醫生，導致專科門診輪候時間長等問題，但兩間醫學院培訓醫生的數目不足以解決短缺，港府將於本月稍後提出修例，引入海外受訓港人醫生。
港府今年初提出免試引入海外醫生方案，建議在認可醫學院畢業的港人，在港取得專科資格兼在公營機構工作5年，便可正式在港註冊，至今尚未向立法會提交條例草案。
范鴻齡兩度感謝中央港府支持抗疫
醫管局主席范鴻齡在歡迎辭中，兩度感謝中央政府及港府支持本港抗疫，例如設立臨時醫院，提升硬件及軟件的抗疫能力。他指出，醫管局會繼續與港府合作發展基層醫療，局方亦會發展智慧醫院，並配合兩個十年發展計劃增加病牀。