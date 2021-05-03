林鄭月娥：一小撮醫護抹黑內地疫苗　本月提修例引入海外受訓醫生 (11:19)

林鄭月娥出席開幕禮時致辭提到，本港至今經歷15個月疫情，知悉醫療系統的優點及缺點，形容醫管局抗疫工作做得好，每一名確診者都獲得適切的治療。

林鄭月娥稱，抗疫需要團結及合作，但部分醫護將防疫政策政治化，疫情在反中央、反政府的動盪中出現，社會其中一個痛苦經歷是假資訊帶來的破壞，批評一小撮人不理公共安全的威脅，扭曲全民檢測及抹黑內地疫苗，她稱港府會以透明度對抗假資訊，恢復社會信任。

她又提到，本港醫護人手短缺，尤其是專科醫生，導致專科門診輪候時間長等問題，但兩間醫學院培訓醫生的數目不足以解決短缺，港府將於本月稍後提出修例，引入海外受訓港人醫生。

港府今年初提出免試引入海外醫生方案，建議在認可醫學院畢業的港人，在港取得專科資格兼在公營機構工作5年，便可正式在港註冊，至今尚未向立法會提交條例草案。

范鴻齡兩度感謝中央港府支持抗疫

醫管局主席范鴻齡在歡迎辭中，兩度感謝中央政府及港府支持本港抗疫，例如設立臨時醫院，提升硬件及軟件的抗疫能力。他指出，醫管局會繼續與港府合作發展基層醫療，局方亦會發展智慧醫院，並配合兩個十年發展計劃增加病牀。