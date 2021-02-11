變種新冠病毒｜理大學者：染疫印度男與東涌菲傭有傳播關係　籲政府加強基因排序能力 (10:46)

本港至今累計5宗在社區確診的變種新型冠狀病毒個案。理工大學及香港大學經分析後，發現首宗個案的印度裔男子，與日前確診的東涌菲傭及其10個月大女少主的病毒基因完全相同。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（3日）在港台節目《千禧年代》表示，這反映染疫印度裔男子與菲傭一定有傳播關係，但未能肯定是否直接傳播。22:35報道：4月11日訪東薈城、海堤灣畔Curry Lounge者強制檢測 染變種新冠病毒菲傭、印度男同日分別到訪
蕭傑恒稱，早前本港第四波疫情出現的歌舞群組、油麻地社區爆發等，個案的病毒基因只相差一至兩個突變，可見即使相隔很多代的傳播，其基因亦可能相同。他指出感染變種病毒的印度裔男子及東涌菲傭應牽涉同一條傳播鏈，並估計兩者的傳播相隔兩至三代。
蕭傑恒認為，兩名染疫者的行蹤未有交集，顯示社區出現隱形傳播鏈，這是不能單憑流行病學檢測發現。他指出，兩者亦可能由同一源頭傳染，但暫時未發現有個案跟兩者的基因排序相同。他認為政府應加強對輸入個案進行基因排序的能力，每宗個案也做，若社區出現爆發，也能即時知道哪宗個案流入社區，不像現時出現少許「斷片」的感覺。
染疫印度男與東涌菲傭傳播關係 相關報道：
相關字詞﹕變種新冠病毒 印度男 東涌 菲傭 傳播關係 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介