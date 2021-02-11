變種新冠病毒｜理大學者：染疫印度男與東涌菲傭有傳播關係　籲政府加強基因排序能力 (10:46)

蕭傑恒稱，早前本港第四波疫情出現的歌舞群組、油麻地社區爆發等，個案的病毒基因只相差一至兩個突變，可見即使相隔很多代的傳播，其基因亦可能相同。他指出感染變種病毒的印度裔男子及東涌菲傭應牽涉同一條傳播鏈，並估計兩者的傳播相隔兩至三代。

蕭傑恒認為，兩名染疫者的行蹤未有交集，顯示社區出現隱形傳播鏈，這是不能單憑流行病學檢測發現。他指出，兩者亦可能由同一源頭傳染，但暫時未發現有個案跟兩者的基因排序相同。他認為政府應加強對輸入個案進行基因排序的能力，每宗個案也做，若社區出現爆發，也能即時知道哪宗個案流入社區，不像現時出現少許「斷片」的感覺。

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