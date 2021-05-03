賊人闖屯門村屋爆竊掠逾23萬元財物　警拔槍戒備拘3人追緝一人 (20:51)

警方指，案發時該村屋內有一名家傭，家傭發現有賊人入屋，遂通知屋主。屋主透過手機連接家中閉路電視監察屋內情況，遂報警求助。

屯門警區助理指揮官（刑事）武少禧表示，因應近日的罪案趨勢，警方加強在附近巡邏，接報後立即調派正在附近巡邏的新界北總區衝鋒隊到場。

衝鋒隊一名警署警長，發現一名賊人正逃離現場，欲上前阻前，賊人拔出伸縮棍企圖襲擊警署警長，該警長拔出佩槍並發出警告，賊人趁亂逃離現場。其後屯門警區的警員亦到場增援，發現兩名賊人正登上私家車準備離開，欲上前攔截，私家車衝向警員欲離開現場。一名警員遂拔出佩槍並發出警告，司機停車就擒。車上一名乘客則下車逃走，其間曾在地上拾起雜物丟向警員，一名警員手部受傷。警員追捕約300米後，制服該名賊人。

兩被捕人為內地非法入境者 另涉最少3宗爆竊案

衝鋒隊警員其後搜查該村屋，發現尚有一名賊人匿藏在2樓雜物房一門後，遂將其拘捕。警方在3人身上起回全部失物，包括2萬元現金及價值21萬元的金飾，以及一些爆竊工具，包括一支鐵筆及兩支螺絲批。被捕3人年齡38至40歲，無業，其中兩人為內地非法入境者，皆姓韋，負責入屋爆竊；另一名港人姓余，39歲，負責踩線、接應等工作。警方相信賊人爬水渠上一樓，再撬開一樓廚房的窗潛入單位。

警方調查發現，兩名內地非法入境者僅來港數天，已涉及另外至少3宗入屋爆竊案，包括5月1日在元朗錦上路爆竊兩間村屋，偷去34萬元現金及金飾；另在被捕數小時前潛入屯門康寶路另一間村屋，但被戶主發現未能成功。警方指出，相信行動已瓦解一個爆竊集團，現時正追緝餘下一名在逃疑犯，他年約30至40歲男子，身高約1.7米，壯身材，案發時身穿黑色上衣、黑色長褲及手持一支伸縮警棍。

鄰居黃伯表示，該區一帶爆竊案不算多，昨晚事發時他正在聽收音機，事後由家中外傭通知才知悉事件。他稱自己於2006年回鄉期間，其居住的村屋曾於晚上遭兩名懷疑尼泊爾裔賊人撬毁門鎖，幸當時留家的外傭發現及報警，嚇退賊人，惟警方後來調查一直沒有結果。黃伯稱家中沒有安裝閉路電視，經過昨晚爆竊案後會考慮安裝，又稱平日有提醒家人和鄰居緊記鎖好屋苑大閘，賊人即使想爆竊，「等佢撬個閘都要搞一輪先」。