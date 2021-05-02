新冠肺炎｜輪候6小時檢測　菲傭無奈：只能遵從政府命令否則被送返家鄉 (14:11)

全港37萬名外傭須於5月9日或之前強制接受新型冠狀病毒檢測，當局連續兩天在銅鑼灣維園、中環遮打道行人專用區等外傭聚集點設臨時檢測站。維園今早（2日）11時起便持續有過千人輪候，人龍由天后近興發街入口，延伸至銅鑼灣近告士打道天橋入口，圍繞整個維園近一圈。
有菲傭稱，昨日（1日）曾到中環遮打道行人專用區，但因太多人而放棄做檢測，今早6時再輪候，直至中午近12時才完成檢測，對要在假期檢測感憤怒，批評做法不公。她質疑，僱主的家人仍然每天工作、與其他人見面，但不用強制檢測，又稱在維園內踢足球及做運動的人全部沒戴口罩，反問為何他們沒感染風險，但表示無奈來到香港工作，只能遵從政府命令，否則會被送回家鄉。
僱主余小姐的兩名菲傭早上8時許到場輪候，但直至11時半，前方仍有近千人在等，於是叫她們離開，打算助她們領取深喉唾液樣本瓶檢測。余小姐認為，政府如要讓所有外傭檢測，應該大幅增加派發深喉唾液樣本瓶的數量。直至早上10時，20個港鐵站的深喉唾液樣本包已全部派發完畢。
張建宗：要求外傭強檢不涉歧視
政務司長張建宗今日在網誌稱，政府要求全港外傭強制檢測，旨在保護外傭自身、僱主家庭及家人朋友，並不涉及任何種族或身分歧視。
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