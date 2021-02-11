港台將刪YouTube、facebook舊節目　工會：片段攸關港歷史　呂秉權：此地無銀三百兩 (23:33)

工會稱，YouTube、facebook等平台沒有上載上限，看不到將節目下架的必要，並稱現代媒體管理，內容是最大資產，只有與眾分享才可發揮影響力，批評現時做法是反其道而行。有新聞學者批評港台做法，很難不令人去質疑動機，「好明顯覺得過去節目篤眼篤鼻」。

港台去年起風波不斷，包括《頭條新聞》被通訊局裁定辱警投訴成立後停拍。對於港台管方決定刪走舊片、稱與網頁做法一致，《頭條》主持曾志豪認為不合理，因網頁聯繫至港台伺服器，尚可稱有容量限制，但YouTube並無此限，沒有實際資源限制，他認為很難令人相信這個決定是基於技術原因，「只能夠扣連至處長新上任後，抽節目、大改革」。

曾志豪說，觀眾若認為節目做得好，例如《頭條》、《鏗鏘集》，會不停在網上分享，「這是記憶的對抗」，而六四、7·21臨近，屆時觀眾希望重溫節目亦無機會，認為非常諷刺。他反問管方有何實際需要這樣做，「要清洗歷史，有什麼歷史不值得看？」

浸大新聞系高級講師呂秉權稱，港台此舉並非普通傳媒行為，而是帶有官方色彩的行為，「官方要清洗紀錄，一係啲紀錄係錯，一係啲紀錄令當權者尷尬，不願見到繼續在民間流傳」。他認為港台這樣做「相當不智，係此地無銀三百兩」，很難不令人質疑其動機。

他又稱，新聞和紀錄片是歷史的初稿，下一代要透過紀錄認識歷史事件。他以反修例事件為例，有受當權者操控的出版集團書籍將反修例形容為「黑暴」，沒有清楚交代事件起因。他認為港台抽走舊節目，官方的話語權會更強，而民間歷史和印象會褪色。