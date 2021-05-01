勞福局：外傭強制檢測非歧視　如有健康理由外傭續約可獲考慮豁免打疫苗 (23:19)

勞福局亦稱，如外傭因健康理由而不適宜接種新冠疫苗，可獲考慮豁免。外傭醫療費用方面，勞福局稱僱主的責任與現行規定相同，須提供免費醫療；而在接種新冠疫苗異常事件的保障基金下，外傭與香港市民一樣，如接種疫苗後出現未能預見的嚴重異常事件，可申請保障基金的財政援助。

食物及衛生局亦發稿稱，政府對於今日所有接受檢測的人，包括外傭，表示衷心感謝，並稱未來數天會增加檢測量，以方便市民接受檢測。

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