勞福局：外傭強制檢測非歧視　如有健康理由外傭續約可獲考慮豁免打疫苗 (23:19)

港府宣布全港37萬外傭強制檢測，另擬日後在外傭續約申請工作簽證時要求接種新型冠狀病毒疫苗，措施被質疑不公平和歧視。勞工及福利局今日（5月1日）表示，這次強制檢測是衛生當局因應疫情變化而採取的重要措施，亦獲公共衛生專家認同；並稱強制檢測同樣適用於其他高風險行業的人，如安老院舍、殘疾院舍及護養院員工，不涉及任何種族或身分歧視。
勞福局亦稱，如外傭因健康理由而不適宜接種新冠疫苗，可獲考慮豁免。外傭醫療費用方面，勞福局稱僱主的責任與現行規定相同，須提供免費醫療；而在接種新冠疫苗異常事件的保障基金下，外傭與香港市民一樣，如接種疫苗後出現未能預見的嚴重異常事件，可申請保障基金的財政援助。
食物及衛生局亦發稿稱，政府對於今日所有接受檢測的人，包括外傭，表示衷心感謝，並稱未來數天會增加檢測量，以方便市民接受檢測。
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