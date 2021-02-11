政府擬強制外傭打疫苗　印傭組織研法律行動　轟羅致光「可以唔喺香港做嘢」言論傲慢 (18:48)

Sring Atin形容羅致光不願承認外傭在港的貢獻，「應該問問僱主是否都認同（羅致光的）此句意見」，「政府是否準備好讓香港僱主在沒有外傭下生活？」她稱組織考慮採取法律行動，明日（5月2日）將發起靜默抗議行動，外傭會在香港各處舉牌靜默抗議，未來幾日亦會聯絡領事館求助。

外傭強制檢測 組織批種族歧視

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕對於政府只要求外傭檢測，並擬強制外傭接種新冠疫苗表示非常關注及擔憂，認爲是種族主義及歧視，盼政府重新考慮針對移民家務工的政策。唐曉昕亦認爲羅致光言論「很侮辱（very insulting）」。

新冠肺炎 相關報道：

東涌菲傭染變種新冠病毒 基因與早前印度裔男相同 袁國勇：變種病毒株已現社區傳播

維園逾千外傭高溫下排隊5小時等候檢測【短片】

37萬外傭強制驗 續約強制打針 團體轟標籤播毒歧視 羅致光：可選唔喺香港做嘢

港增8確診全屬輸入個案 半數印尼抵港

70歲確診愛暉樓居民不治 港累計210人染疫亡

東涌映灣園11座約1120居民已入檢疫中心 仍有10戶未尋獲