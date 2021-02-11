政府擬強制外傭打疫苗　印傭組織研法律行動　轟羅致光「可以唔喺香港做嘢」言論傲慢 (18:48)

本港出現外傭感染變種新型冠狀病毒個案，政府強制全港37萬名外傭檢測，並打算要求外傭續約申請工作簽證時須接種新冠疫苗。亞洲移居人士聯盟（AMCB）、外勞事工中心（MFMW）及印傭工會Indonesian Migrant Workers Union（IMWU）均反對新措施。其中IMWU主席Sring Atin批評，勞工及福利局長羅致光的「佢（外傭）可以選擇唔喺香港做嘢」言論是傲慢自大（too arrogant），要求羅致光撤回言論及致歉。
Sring Atin形容羅致光不願承認外傭在港的貢獻，「應該問問僱主是否都認同（羅致光的）此句意見」，「政府是否準備好讓香港僱主在沒有外傭下生活？」她稱組織考慮採取法律行動，明日（5月2日）將發起靜默抗議行動，外傭會在香港各處舉牌靜默抗議，未來幾日亦會聯絡領事館求助。
外傭強制檢測 組織批種族歧視
外勞事工中心社區關係主任唐曉昕對於政府只要求外傭檢測，並擬強制外傭接種新冠疫苗表示非常關注及擔憂，認爲是種族主義及歧視，盼政府重新考慮針對移民家務工的政策。唐曉昕亦認爲羅致光言論「很侮辱（very insulting）」。
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