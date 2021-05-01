帶外傭跨區檢測　僱主：打完針之後佢有事　係咪僱主揹呢？ (17:40)

僱主郭小姐下午帶同印傭到油麻地梁顯利社區中心檢測，她指印傭在沙田照顧不良於行的母親，她昨晚（30日）為印傭預約檢測，惟沙田區檢測站的名額已滿，唯有跨區到油麻地檢測，「好急囉，起碼畀足人10日或者14日檢測，或者開多啲centre（檢測中心），我哋約咗5點半，而家排到4點過啲，出面仲有三四百人」。郭小姐贊成強制新來港工作的外傭接種疫苗，但認為不能強逼本來已在港工作的外傭打針，「最擔心叫佢（外傭）打咗，打完之後佢有事，係咪僱主揹呢？因為只要係僱主，就要揹晒所有醫療開支，大部分僱主好擔心」。

僱主蔡太下午陪同菲傭到荔枝角公園檢測站，兩人排隊約兩小時，她批評「（需檢測的）人太多，（檢測站）收得早，指示唔清晰，要人問囉，又有人打尖」。蔡太贊成外傭需接種疫苗後才可續約留港工作，認為外傭可自行決定是否打針。

來港工作多年的菲傭Danica，本相約朋友中午12時維園作檢測，於新聞得知維園逾千人排隊，獨自轉到遮打道排隊欲節省時間，未料友人檢測完自己仍在隊中，由下午1時輪候至6時，用上差不多5小時，批評工作人員手腳慢。Danica不擔心受感染，為續約會接受接種疫苗。