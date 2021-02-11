新冠肺炎｜東涌強制檢測人龍打蛇餅　市民暴曬4句鐘斥「政府無當我哋係人」 (17:42)

東涌外傭感染變種新型冠狀病毒，是首宗社區感染源頭不明變種病毒個案。由於她曾在東涌多處逗留，多個東涌商場被納入強制檢測，加上外傭今（5月1日）起強制檢測，東涌檢測站「打蛇餅」大排長龍。截至下午1時許，富東廣場地下對出空地檢測站逾500人排隊，隊頭市民在烈日當空下等候約4小時，批評「政府根本無當我哋係人」。
何先生一家四口曾到東薈城用餐，須接受強制檢測。他認為政府呼籲市民不要聚集，但檢測站人手及配套不足，多人排隊聚集，擔心「呢度一個瀨嘢，全部人都中（感染）」。他批評「政府根本無當我哋係人」，「有兩個人今朝曬到暈咗」。
老翁批政府無科學根據 憂不檢測被罰款：窮人邊有錢
70歲關先生則稱「政府無科學根據」，自己只是每日經過富東商場去酒樓飲茶，都被要求強制檢測，不檢測又可能被罰款，「窮人邊有錢呀」。
外傭Raycie今日放假，排隊接受強制檢測。她認為政府只要求外傭強檢，但外傭不是唯一會染病的群組，認為措施屬不公平及歧視。
檢測籌派光 市民不滿有人取10張籌
而在東涌北公園七人硬地足球場設置的另一流動檢測站，同樣排長龍，承辦商Prenetics派籌分散人流。下午5時許，所有籌號派完，但現場仍有逾百人排隊。不少市民鼓譟，與職員爭吵。
Prenetics職員表示，今日下午5時至7時半期間6個時段，每個時段派140張籌。楊先生與家人4時半排隊亦撲空。他曾見有人一次取10張籌，覺得不公平，希望承辦商改善。何先生亦認為檢測站安排差，大部分東涌居民都會經過納入強檢的東薈城，批評政府不了解民間情况，令市民受苦，要求政府加派人手協助檢測。
對於政府公布外傭將來續約時或須打新冠疫苗，在東涌工作的菲傭Baticia認為政府威脅外傭，但她為了工作只能無奈接受，並透露很多朋友亦為工作妥協，坦言感到傷心，認為外傭應有自由選擇的權利。
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