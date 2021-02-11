東涌菲傭染變種新冠病毒　基因與早前印度裔男相同　袁國勇：變種病毒株已現社區傳播 (15:59)

居東涌映灣園悅濤軒第11座的39歲菲傭，染有「N501Y」和「E484K」雙重變種新型冠狀病毒，衛生防護中心昨日（4月30日）將個案列感染源頭不明。香港大學微生物學系講座教授袁國勇確認，據香港大學的基因排序分析，該39歲女菲傭的病毒基因排序，與早前從迪拜抵港、首名將變種病毒帶入社區的29歲印度裔男子（個案11643）一樣，兩者均屬「B.1.351」的南非變種病毒。袁國勇指出，在第四波的尼泊爾病毒株以外，新的變種病毒株已出現社區傳播，而南非變種病毒傳染力可能更高。
袁國勇表示，個案反映入境防疫措施和檢疫措施有漏洞（leakage）；採樣和檢測亦可能存在問題，致出現「假陰性」。他提出，本港要實地檢查外判檢測承辦商的實驗室，以及隨機抽樣覆檢承辦商化驗出陰性結果的報告，以減低出現檢測假陰性和假陽性的機率。
袁國勇：檢測外傭無法取代接觸追蹤
近期完成檢疫抵港者需驗抗體
在追蹤變種病毒源頭上，袁國勇認為，目前大規模檢測外傭無法取代快速且多層的接觸追蹤，以知道這條傳播鏈是如何開始。袁國勇又提出，需要回顧向所有近期完成檢疫的抵港者做抗體檢測，特別是在各間華美達酒店接受檢疫的住客。
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