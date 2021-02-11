東涌菲傭染變種新冠病毒　基因與早前印度裔男相同　袁國勇：變種病毒株已現社區傳播 (15:59)

袁國勇表示，個案反映入境防疫措施和檢疫措施有漏洞（leakage）；採樣和檢測亦可能存在問題，致出現「假陰性」。他提出，本港要實地檢查外判檢測承辦商的實驗室，以及隨機抽樣覆檢承辦商化驗出陰性結果的報告，以減低出現檢測假陰性和假陽性的機率。

袁國勇：檢測外傭無法取代接觸追蹤

近期完成檢疫抵港者需驗抗體

在追蹤變種病毒源頭上，袁國勇認為，目前大規模檢測外傭無法取代快速且多層的接觸追蹤，以知道這條傳播鏈是如何開始。袁國勇又提出，需要回顧向所有近期完成檢疫的抵港者做抗體檢測，特別是在各間華美達酒店接受檢疫的住客。

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