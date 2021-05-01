職工盟連續兩年無法辦五一遊行　勞動節擺街站逾10警戒備拍攝 (15:30)

職工盟街站主題為「亂世掙扎 負重前行」。蒙兆達表示，現時經濟受疫情打壓，政府凍結最低工資，不推失業援助，又推政策變相強迫僱員接種新冠疫苗，推翻特首林鄭月娥曾表示「自願接種」的承諾。對於政府擬強制續約外傭接種疫苗，蒙兆達稱外傭缺議價能力，面對的情况較本地工人更惡劣，要在政府及僱主脅迫下接種疫苗，屬「好悲哀」，又稱「政府為谷針數不擇手段，欺壓離鄉別井的外傭在冒險打針與保住飯碗之間抉擇」。

蒙兆達另表示，政府收緊公司查冊，形容有關安排本已推翻，現時重來會令日後工人追薪難上加難。他又提及記者因查冊入罪；有教師被釘牌；有社工被控暴動罪，各行業在暴政下均受打壓，呼籲各界要站出來對抗，並高呼「揸宗旨，抗暴政，你有你紅線，我哋會守住底線」。

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