維園逾千外傭高溫下排隊5小時等候檢測【直播】 (14:40)

中午12時許，逾千名外傭在維園等候檢測，不少人撐傘遮擋陽光，記者由隊頭近興發街入口，步行至近告士打道入口隊尾，約需10分鐘，現場有保安維持秩序。荔枝角公園檢測站亦有排隊人龍，下午1時許有約500名外傭排隊，警員一度到場呼籲外傭保持距離排隊，逗留約10分鐘後離開；荃灣公園檢測站亦有約300人排隊。

外傭Gayathri今早9時半到維園排隊，至下午約2時完成檢測，她稱排隊時間頗長，檢測後鼻腔亦感到不適。她說不擔心感染新型冠狀病毒，但會為續約而接種疫苗。

外傭Alpha趁今日休假，相約友人早上9時到維園檢測，排隊約4.5小時後完成檢測。Alpha說，本港確診個案只有雙位數，並不擔心，檢測後自己更放心。她說滿意政府安排，排隊時秩序良好，檢測時亦沒有想像中痛楚，但今日天氣頗炎熱，無遮擋下被太陽直接照射數小時有點辛苦。被問到日後或要接種疫苗方能續約，Alpha與友人均異口同聲表示暫時不會接種疫苗，要與家人商量及詳細考慮。

印傭Sriwati今年11月會回鄉照顧丈夫，但她仍會接種疫苗，「打（針），穩陣呀嘛，印尼嗰邊都要打針，要畀錢，呢度唔洗畀錢」。對於政府擬日後在外傭續約申請工作簽證時加入須接種新冠疫苗的要求，她認為若外傭出現嚴重副作用，僱主需負上責任。