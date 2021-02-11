疫苗氣泡｜推新冠疫苗氣泡被質疑為「谷針」　聶德權：按風險評估放寬有咩問題？ (12:37)

公務員事務局長聶德權今日（5月1日）在商台節目表示，要徹底脫離新型冠狀病毒疫情始終是要靠接種新冠疫苗。被問到近日政府推出「疫苗氣泡」、擬要求外傭來港或續約時接種新冠疫苗等措施，是否為了「谷針」，他認為應思考這說法是否正確和合理，反問若人們接種疫苗後「有保護力」，按風險評估事實放寬防疫措施「又有咩問題呢？」
聶德權稱，變種新冠病毒流入社區響起了大警號，顯示防疫不能鬆懈。他形容人人都想避免疫情再爆發，希望恢復出行、經濟活動、社交活動不受太大限制，「咁咪多啲人要打針，接種率要高」。他呼籲市民認清，接種疫苗是要保護自己、家人，希望社會盡快恢復正常、經濟恢復活動，到疫情爆發時毋須一刀切暫停所有活動。
聶德權又指出，本港目前已接種141萬多劑新冠疫苗，91.6萬人打了首劑，佔16歲以上人口14%；30歲以下的人當中，有近10萬人已接種或預約接種疫苗，6.8萬多人已接種首劑。他表示，昨（4月30日）單日接種逾3.5萬劑疫苗，當中1.9萬人打首針，數字明顯比近期其他日子多。他並稱本港每日可打5萬針新冠疫苗，可見疫苗接種中心的接種能力仍未用盡。
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