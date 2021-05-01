新冠肺炎｜增26地點強制檢測　完成接種新冠疫苗者視作已驗 (09:02)

此外，政府考慮到近日有多個指明地方被納入強制檢測公告，就4月29日的強制檢測公告，曾於指定期間身處該公告內所列14個指明地方的人，檢測期限會延長一天，由原定的5月1日延至5月2日，以便利市民進行強制檢測。4月29日報道：染變種病毒外傭相關5地點強檢 菲抵港一航班免檢疫者強制檢測

任何在以下所示指定日期，身處以下地點的人，須於5月3日或之前接受檢測。

屬第二次檢測

．西營盤皇后大道西239號華美達海景酒店（3月27日至4月23日）

．中環皇后大道中33-33A號及昭隆街6-16號萬邦行（4月19日）

．灣仔告士打道7號入境事務大樓（4月19日）

．中環皇后大道中176A-176F號及威靈頓街129-133號錦安大廈（4月19日）

．半山堅尼地道8號Kennedy Terrace（4月17日至4月24日）

屬第三次檢測

．油尖旺彌敦道82-84號尖沙嘴匯豐大廈地庫、地下、1樓、2樓及4樓匯豐銀行（4月9日）

．彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層渣打銀行（4月9日）

．油尖旺柯士甸道45-53號地庫惠康（4月11日）

．廣東道3-27號海港城（只包括商場）（4月11日）

．長洲北社海傍路13B號地鋪恒樂海鮮菜館（4月14日）

．中環5號碼頭（4月14日）

．長洲渡輪碼頭（4月14日）

．曾乘搭任何由新渡輪服務有限公司營運往來中環及長洲航線的渡輪的人（4月14日）

．曾於油尖旺柯士甸路23號華美達華麗酒店退房的住客（4月9日至4月17日）

．中環雲咸街60號中央廣場（3月29日至4月18日）

任何在2021年4月17日至4月30日期間，曾身處以下地點超過兩小時的人，須於5月3日或之前接受檢測：

爆發上呼吸道感染的學校

．九龍灣啓仁街6號聖公會九龍灣基樂小學

．中西區薄扶林道69A聖安多尼學校

．中西區堅道34號嘉諾撒聖心學校私立部

．上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學

．上水天平路51號上水惠州公立學校

．深水埗順寧道16號樂年花園第7座地下雅各中英文幼稚園（深水埗校）/雅各幼兒園（順寧道）

．荃灣荃景圍76-84號荃景花園11-12座地下心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（荃景）

．沙田馬鞍山錦英苑香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園

．九龍界限街104及104A號地下至2樓聖羅撒幼稚園

．彩虹彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園

．美孚新邨第8期138號鋪地利亞英文小學暨幼稚園（美孚幼稚園）

其他較早到期的強制檢測公告