得成僱傭廖翠蘭批港府不想後果　「走晒啲外傭，香港家庭點算？」 (23:21)

港府擬要求日後來港工作或續約的外傭須接種新型冠狀病毒疫苗，香港人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭說，強制外傭打針將會「影響好大」，批評政府決策前不想後果，反問「走晒啲外傭，咁香港家庭點算呢？」她預計，若強制打疫苗，或導致數萬名外傭離港，慨嘆「唔係逼人就有用」。她說，現時外傭人手短缺，若推出強制打疫苗，只會令外傭更少，出現加價爭人的情況。
外傭工會冀定期檢測代替強制打疫苗
外傭組織進步家務工工會主席Shiella Estrada稱感到失望及傷心，形容港府「很苛刻」，批評措施不公平，亦屬於歧視外傭。她說，打疫苗有風險，並非每個外傭身體亦適宜打針，質疑外傭打疫苗後出事，誰能照顧其家人，希望政府考慮以定期檢測代替強制打針。
香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，政府「用飯碗揸（外傭）死穴」，擔心若外傭打疫苗後有嚴重副作用，需僱主負責所有醫藥費。
新冠肺炎 相關報道：
港府擬強制打新冠疫苗 外傭批歧視 社交網現「StopDiscriminationForFDW」標籤
相關字詞﹕外傭 進步家務工工會 香港家庭傭工僱主協會 新冠疫苗香港 新冠疫苗 新冠肺炎 新冠疫苗注射 新冠疫苗申請 新冠疫苗接種 新冠疫苗接種時間 新冠疫苗接種地點 新冠疫苗接種預約 編輯推介