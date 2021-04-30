得成僱傭廖翠蘭批港府不想後果　「走晒啲外傭，香港家庭點算？」 (23:21)

外傭工會冀定期檢測代替強制打疫苗

外傭組織進步家務工工會主席Shiella Estrada稱感到失望及傷心，形容港府「很苛刻」，批評措施不公平，亦屬於歧視外傭。她說，打疫苗有風險，並非每個外傭身體亦適宜打針，質疑外傭打疫苗後出事，誰能照顧其家人，希望政府考慮以定期檢測代替強制打針。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，政府「用飯碗揸（外傭）死穴」，擔心若外傭打疫苗後有嚴重副作用，需僱主負責所有醫藥費。

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