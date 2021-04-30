鍾庭耀：民研捐款減　可自負盈虧最少兩年 (22:00)

鍾庭耀稱，民研一直計劃搬到較大的地方及更新設備，而灣仔現址業主想改變用途，他認為是合適時機搬遷，搬返黃竹坑總部之後會繼續民研工作。他透露，民研成立首年，即2019年7月1日至去年6月30日，籌到928萬元捐款；去年7月1日至今年3月底，民研收到的捐款減少，合計有110萬元，大部分屬於月捐形式籌集。

擬拓闊調查群組至海外港人

鍾庭耀表示，不會改變民研核心理念，未來會不斷檢討及修訂研究方法，包括改善意見群組調查，令調查更加科學化，亦會加強保障資料系統，將資料加密存於雲端。他說，留意到愈來愈多港人離港，會拓闊調查時群組的社會背景及地域界限，令身處海外的港人可參與研究。被問到會在什麼情況下終止民研工作，鍾庭耀說，除非有朝一日被拘留，他與另一負責人鍾劍華不能夠再親力親為處理民研工作；若不幸要結業，剩餘資金將會捐予慈善機構。

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