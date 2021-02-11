休班警偷拍裙底囚兩周　辯方求情稱「咩都影唔到」　官：知法犯法須判阻嚇刑罰 (20:40)

辯方為被告吳世平（28歲）求情指出，被告的社會服務令報告正面，他坦白認罪有悔意，現場向警方和盤托出，望法庭判處社會服務令。陳官指出，「始終被告是一名警員，知法犯法」，將考慮判監。辯方遂強調，被告從未用警察身分犯案，亦有案例指稱，如被告不是因其身分而獲得特別容易犯案的機會，不應因而重判。陳官回應，「如果用警察身分犯案會係加刑因素」，但本案沒有。

辯方進一步為被告求情稱，被告抒發不到的壓力來自2019年的社會動盪，他作為前線承受很大壓力，朋友和女友都因「警員身分」而離棄他，故沉迷色情畫面渡過工餘時間「嗰陣墮落緊，唔識處理（壓力）」，事件發生後，被告有按上司建議見心理醫生，才真正解決積壓的問題，希望法庭判刑時考慮被告當時的背景，並接受2019年事件對整個警隊或個別警員而言，均是體力及精神上很大的勞役。

陳官聽畢求情後指出，無線電網絡的普及，令犯案者影女子裙底愈來愈猖獗，案情嚴重且不時發生，須判處具阻嚇刑罰，判被告入獄兩星期。

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