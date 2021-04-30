首宗官校教師遭DQ　消息稱龍翔官立中學任教 (19:21)

據了解，前年10月龍翔官立中學一名教師被匿名投訴教材涉及港獨議題，教育局介入調查。教育局今日（4月30日）向立法會提交文件，透露再有一名教師遭DQ，教育局未有公布校名及個案，但文件中提到有教師在教學上「持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料」，又指稱該教師「散播仇恨和偏見的信息，以及灌輸不當價值觀，側重貶損國家，挑起學生對國家、中國人民的反感，以及打擊學生的國民身分認同。」 教育局指出，上述教學方面的行為和價值觀均違反教師應具備的專業操守，有負社會期望，有關教師被取消註冊。

九龍塘宣道小學及嗇色園主辦可立小學先後各有一名教師被指專業失德，去年遭DQ，兩人其後已向教育局上訴委員會上訴。

教育局完成調查259宗專業失德投訴

99宗不成立

據教育局文件，自2019年6月中至今年12月底，教育局共接獲269宗相關的專業失德投訴 ，大致完成調查259宗個案，其中99宗不成立。另外，教育局稱，截至今年4月底，有3名教師因參與有關違法行為而被定罪，當中一人於今年4月被DQ ；其餘兩人已遭學校即時解僱。